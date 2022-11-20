Россия вывела в Черное море корабль-ракетоноситель — ВМС ВС Украины

Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей.

В Черном море на боевое дежурство встал носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп, которого составляет 4 ракеты.

Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины 20 ноября.

В Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей, из которых один носитель крылатых ракет "Калибр".

Также командование предоставило информацию о ситуации в других водах.

Так, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет 76 ракет.

"За сутки, в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря два судна, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор", — добавили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

По информации украинского командования, в Черное море ушло 20 судов, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Таким образом, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Накануне в Черном море Россия держала на боевом дежурстве семь вражеских кораблей.

Российские обстрелы продолжаются. Так удары понесли пограничные общины Сумщины.

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