Росія вивела у Чорне море корабель-ракетоносій – ВМС ЗС України

Загалом в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів.

У Чорному морі на бойове чергування встав носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп, якого становить 4 ракети.

Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України 20 листопада.

Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з яких один носій крилатих ракет "Калібр".

Також командування надало інформацію щодо ситуації в інших водах.

Так, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

В Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 76 ракет.

"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря два судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор", - додали військово-морські сили Збройних сил України.

За інформацією українського командування, до Чорного моря пішло 20 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Таким чином Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 році (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Напередодні у Чорному морі Росія тримала на бойовому чергуванні 7 ворожих кораблів.

Російські обстріли тривають. Так ударів зазнали прикордонні громади Сумщини.

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