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ППО збила російську ракету Х-31, яка летіла на Одещину: деталі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ППО збила російську ракету Х-31, яка летіла на Одещину: деталі

Фото: ТСН.ua

Росіяни випустили ракету із літака Су-30.

Українська ППО знищила над морем тактичну керовану ракету середньої дальності Х-31, яку росіяни випустили з літака по узбережжю Одещини.

Про це 9 листопада повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Ракету війська РФ випустили з літака Су-30. Летіла російська Х-31 з боку Чорного моря.

"Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада російська армія іранськими дронами-камікадзе атакувала Дніпро. Безпілотники поцілили в логістичне підприємство в місті. Російська атака спричинила масштабну пожежу. Були зруйновані склади підприємства, поранено четверо працівників.

Крім того, як повідомив зранку  9 листопада голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, російські війська із РСЗВ "Ураган" обстріляли Нікополь. Також під російські обстріли попали два села на Дніпропетровщині.

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Дата публікації
Перегляди
961
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