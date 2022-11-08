Тумани будуть, а дощі - ні: прогноз погоди в Україні на середу, 9 листопада

Середа, 9 листопада, в Україні буде без опадів та доволі теплою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 9 листопада в країні буде сухо. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві 9 листопада також опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, від 9 листопада в усій Україні потепліє.

"Південний антициклон організує суху, часто навіть сонячну погоду в більшості наших областей - дощів у середу не буде. Тумани - будуть", - прогнозує синоптикиня.

Діденко додає, що у Києві 9 листопада також очікується потепління до +13° та ще й без дощу.

Тепла погода трохи потриває, а від наступного тижня прийде логічне листопадове похолодання, пише синоптикиня.

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Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що від середини листопада до Україні прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень. Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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