Губернатор Белгородской области обвинил ВСУ в обстреле пограничного села.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РФ заявил, что пограничное с Украиной село Солохи якобы обстреляли ВСУ.
Об этом он написал в Тelegram.
По его словам, известно о 6 раненых, 1 погибшем. Население села губернатор обещает эвакуировать. Расстояние от села Солохи до границы с Украиной составляет около 11 километров.
Между тем, в российских соцсетях опубликовали фото якобы после обстрела из села Солохи.
В Минобороны Украины и Генштабе ВСУ пока не отреагировали на эти обвинения. Однако стоит отметить, что россияне и подконтрольные им боевики из ОРДЛО раньше совершали провокации. Они неоднократно сами обстреливали свои территории, чтобы обвинить в этом Украину и использовать инцидент для эскалации.
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