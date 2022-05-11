Россия заявила об обстрелах под Белгородом и одном погибшем

Россия заявила об обстрелах под Белгородом и одном погибшем

Губернатор Белгородской области обвинил ВСУ в обстреле пограничного села.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РФ заявил, что пограничное с Украиной село Солохи якобы обстреляли ВСУ.

Об этом он написал в Тelegram.

По его словам, известно о 6 раненых, 1 погибшем. Население села губернатор обещает эвакуировать. Расстояние от села Солохи до границы с Украиной составляет около 11 километров.

Между тем, в российских соцсетях опубликовали фото якобы после обстрела из села Солохи.

В Минобороны Украины и Генштабе ВСУ пока не отреагировали на эти обвинения. Однако стоит отметить, что россияне и подконтрольные им боевики из ОРДЛО раньше совершали провокации. Они неоднократно сами обстреливали свои территории, чтобы обвинить в этом Украину и использовать инцидент для эскалации.

Напомним: