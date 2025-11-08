ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: что говорят в компании

Сейчас электрики делают все, для восстановления.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Электричество

Электричество / © Pixabay

Российские войска в очередной раз осуществили очередной удар по объектам критической инфраструктуры Украины, сейчас есть много проблем по регионам Украины по электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября была масштабная атака на города Украины, есть много пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
219
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie