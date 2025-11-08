- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: что говорят в компании
Сейчас электрики делают все, для восстановления.
Российские войска в очередной раз осуществили очередной удар по объектам критической инфраструктуры Украины, сейчас есть много проблем по регионам Украины по электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз», — говорится в сообщении.
Напомним, 8 ноября была масштабная атака на города Украины, есть много пострадавших.