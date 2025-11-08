Россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: что говорят в компании

Электричество / © Pixabay

Реклама

Российские войска в очередной раз осуществили очередной удар по объектам критической инфраструктуры Украины, сейчас есть много проблем по регионам Украины по электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 8 ноября была масштабная атака на города Украины, есть много пострадавших.