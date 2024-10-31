Россияне хотят создать ударный кулак в одном из направлений

Ситуация тяжелая.
Пока ситуация в Покровске Донецкой области тяжелая, но контролируемая. В отдельных местах на Покровском направлении продолжаются бои.
Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире FREEДОМ.
За минувшие сутки, 30 октября, зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта,
"Также обстрелы, также дроны и пехотные группы в небольших количествах, которые потом накапливаются и пытаются сделать из них такой ударный кулак и развивать наступление", — подчеркнул Цехоцкий.
Ситуацию в самом Покровске контролируют местные власти. Мэрия и ОВА пытаются эвакуировать людей.
"Администрация работает максимально напряженно, выполняя все функции как власти, так и гуманитарной миссии. Для нас, для военных, для тех, кто участвует в обороне города и вообще в обороне, все дороги открыты всегда. В городе остаются люди… Власть делает все возможно для того, чтобы все-таки эвакуировать людей, предлагают каждый день и волонтеры", — подчеркнул он.
Как сообщалось, Покровск полностью закроют на въезде и выезде. Оккупанты уже находятся в 6,7 км от одной из окрестностей города. Там до сих пор осталось 11,900 жителей, из которых 55 – дети.
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