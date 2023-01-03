Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: пострадал ремонтник электросетей

Это уже вторая за сутки атака оккупантов по городу.

Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области днем 3 января.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Краматорск, Ракетный удар по городу. Пострадал работник бригады по ремонту электросетей, работавших на месте", – говорится в опубликованных данных.

Тимошенко добавил, что информация уточняется.

Напомним, российские войска в ночь на 3 января нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке Донецкой области и разрушили местную ледовую арену "Альтаир". Также повреждены здания МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен.

В этот же день захватчики из артиллерии обстреляли Курахово в Донецкой области. Под вражеской атакой оказался жилой квартал. В результате погиб человек, еще два человека получили ранения.

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