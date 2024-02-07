Россияне обстреляли Николаев: есть раненые и погибший

В результате атаки без крыш остались около 20 жилых домов.

Российские войска обстреляли Николаев 7 февраля, в результате чего есть разрушения, раненые и погибшие.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

В результате обстрела Николаева повреждены жилые дома. Около 20 из них остались без крыш. Также имеются повреждения газовых и водопроводных сетей. Их уже ликвидируют коммунальщики.

"Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте", – указал мэр.

Впоследствии он сообщил, что мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.

На места ударов уже отправились строители. Сенкевич пообещал, что людям будет предоставлена вся необходимая помощь.

Напомним, российские оккупанты под утро 7 февраля устроили массированную ракетную атаку по Украине. Ночью враг запускал свои дроны. В результате налета есть пострадавшие и погибшие, разрушения гражданской инфраструктуры.