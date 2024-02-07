Росіяни обстріляли Миколаїв: є поранені та загиблий

Російські війська обстріляли Миколаїв 7 лютого, внаслідок чого є руйнування, поранені та загиблий.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них залишилися без дахів. Також є пошкодження газових і водопровідних мереж. Їх вже ліквідовують комунальники.

"Є поранені. Одна людина госпіталізована. Іншим надали допомогу на місці", – вказав мер.

Згодом він повідомив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

На місця ударів уже вирушили будівельні. Сєнкевич пообіцяв, що людям буде надана вся необхідна допомога.

Нагадаємо, російські окупанти під ранок 7 лютого влаштували масовану ракетну атаку по Україні. А вночі ворог запускав свої дрони. Внаслідок нальоту є постраждалі та загиблі, руйнування цивільної інфраструктури.