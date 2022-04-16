Россияне обстреляли село под Полтавой: погиб один человек

Россияне обстреляли село под Полтавой: погиб один человек

Один человек пострадал.

Российские военные вечером пьяницы, 15 апреля, обстреляли деревню в Полтавской области.

Об этом 16 апреля сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Вчера поздно вечером был "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации", — говорится в сообщении главы области.

В свою очередь, городской голова Полтавы Александр Мамай отмечает, что ночь против субботы в Полтавской общине была неспокойной. По его словам, на месте осейских обстрелов в селе работают все соответствующие службы.

Как сообщалось, вечером 15 апреля в результате ракетного удара российских оккупантов была повреждена инфраструктура аэродрома в городе Александрии Кировоградской области.

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