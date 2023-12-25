Россияне перед выборами в РФ постараются захватить Авдеевку — майор запаса

Ранее армии РФ была поставлена задача захватить Авдеевку до 14 декабря, затем был следующий дедлайн до 1 января.
Российские оккупанты уже несколько раз меняли дедлайн захвата Авдеевки. Они штурмуют город для того, чтобы выполнить предвыборный приказ Путина.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
По его словам, россияне совершают штурмы Авдеевки не потому, что этот город имеет стратегическое и военное значение, а потому, что это основа для того, чтобы выполнить приказ Путина.
"Ранее армии РФ была поставлена задача захватить Авдеевку до 14 декабря, затем был следующий дедлайн до 1 января. А если не удастся, то россияне уже готовы на еще один дедлайн – это уже к 15 марта, когда будут проходить выборы президента РФ", — подчеркнул Алексей Гетьман.
Он также добавил, что сейчас ВСУ хватает сил и средств, чтобы удерживать оборону Авдеевки.
"Есть разработанный план выхода войск ВСУ из Авдеевки. Если нужно будет отходить, то будет команда на отвод, и это довольно сложная тактическая операция. Пока нет уверенности в том, что враг сможет взять Авдеевку в кольцо, это пока предположение. Если противник привлечет дополнительные силы и средства, то держаться за Авдеевку нет смысла со стратегической точки зрения. Но это не повлияет на всю линию восточного фронта", – подчеркнул Гетьман.
Напомним, что Россия проведет "выборы" президента и на оккупированных территориях Украины.
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