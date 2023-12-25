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В небе над Днепропетровщиной сбили ракету

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
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В небе над Днепропетровщиной сбили ракету

ПВО сбили ракету над Днепропетровщиной / Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Сергей Лысак отметил боевую работу воздушного командования "Cхід".

В небе над Днепропетровщиной в Криворожском районе сбили ракету.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 25 декабря.

Лысак отметил боевую работу воздушного командования "Схід".

"Минус ракета в Криворожском районе. Небо над областью чистое. Благодарим ВК "Схід", — отметил начальник Днепропетровской ОВА.

Напомним, что оккупанты терроризировали украинцев ночью 25 декабря ракетами и беспилотниками.

Всего от 24 февраля 2022 года российская армия запустила по Украине 7400 ракет разных типов.

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Дата публикации
Просмотры
187
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