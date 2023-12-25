В небе над Днепропетровщиной сбили ракету

Сергей Лысак отметил боевую работу воздушного командования "Cхід".
В небе над Днепропетровщиной в Криворожском районе сбили ракету.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 25 декабря.
Лысак отметил боевую работу воздушного командования "Схід".
"Минус ракета в Криворожском районе. Небо над областью чистое. Благодарим ВК "Схід", — отметил начальник Днепропетровской ОВА.
Напомним, что оккупанты терроризировали украинцев ночью 25 декабря ракетами и беспилотниками.
Всего от 24 февраля 2022 года российская армия запустила по Украине 7400 ракет разных типов.
Читайте также:
- "Объемы производства оружия в РФ сейчас меньше, чем в начале полномасштабного вторжения", — Юсов
- "Рождество задает правильное настроение": Зеленский высказался об уничтожении российских "сушек"
- Громкая статья NYT о готовности Путина к "миру" в Украине: чего действительно хочет глава Кремля
- Буданов раскрыл судьбу РФ в рождественском поздравлении: подробности