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У небі над Дніпропетровщиною збили ракету

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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У небі над Дніпропетровщиною збили ракету

ППО збили ракету над Дніпропетровщиною / Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Сергій Лисак відзначив бойову роботу повітряного командування "Схід".

У небі над Дніпропетровщиною у Криворізькому районі збили ракету.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 25 грудня.

Лисак відзначив бойову роботу повітряного командування "Схід".

"Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК "Схід", - зазначив начальник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що окупанти тероризували українців вночі 25 грудня ракетами та безпілотниками.

Загалом від 24 лютого 2022 року російська армія запустила по Україні 7400 ракет різних типів.

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Дата публікації
Перегляди
205
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