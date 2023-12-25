У небі над Дніпропетровщиною збили ракету

У небі над Дніпропетровщиною у Криворізькому районі збили ракету.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 25 грудня.

Лисак відзначив бойову роботу повітряного командування "Схід".

"Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК "Схід", - зазначив начальник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що окупанти тероризували українців вночі 25 грудня ракетами та безпілотниками.

Загалом від 24 лютого 2022 року російська армія запустила по Україні 7400 ракет різних типів.

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