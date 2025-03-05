Россияне попытались переправиться через реку Оскол: какой результат

Враг снова пытался прорвать украинскую оборону на Купянском направлении.

Российские войска 4 марта продолжали атаковать украинские позиции по нескольким направлениям, однако повсюду получили достойный отпор. Так, враг безуспешно пытался переправиться через реку Оскол.

Об этом говорится в сводке от оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

На Купянском направлении российские оккупанты предприняли очередные попытки прорыва украинской обороны в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызово. Однако все атаки были успешно отражены.

Кроме этого, враг пытался наладить переправу через реку Оскол, однако потерпел неудачу. Благодаря точным ударам украинских военных и неблагоприятным погодным условиям, захватчики вынуждены использовать специальные платформы для распределения нагрузки на тонкий лед.

К слову, по информации Deep State, украинские защитники отбросили врага у Западного и Успеновки.