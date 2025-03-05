Росіяни спробували переправитись через річку Оскіл: який результат

Ворог знову намагався прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку.

Російські війська 4 березня продовжували атакувати українські позиції на кількох напрямках, однак всюди отримали гідну відсіч. Так, ворог безуспішно намагався переправитися через річку Оскіл.

Про це йдеться у зведенні від оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили чергові спроби прориву української оборони в районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Проте всі атаки були успішно відбиті.

Окрім цього, ворог намагався налагодити переправу через річку Оскіл, однак зазнав невдачі. Завдяки точним ударам українських військових та несприятливим погодним умовам загарбники змушені використовувати спеціальні платформи для розподілення навантаження на тонкий лід.

До слова, за інформацією Deep State, українські захисники відкинули ворога біля Западного та Успенівки.