Россияне пытаются возобновить работу порта в Мариуполе – Генштаб

Оккупанты государства-агрессорки России не прекращают попытки "наладить жизнь" в Мариуполе.
Военные русской Федерации взялись за возобновление работы порта в оккупированном городе. Они начали разминировать инфраструктуру мариупольского порта.
Об этом сообщили 21 мая в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"В Мариуполе противник принимает меры по возобновлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры", — говорится в сообщении.
К слову, в Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
Между тем корабли Черноморского флота врага государства-террористки в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
Напомним, начались 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины, планирует форсировать Северский Донец. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.
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