Россияне уже начинают бежать из Крыма в Россию — Федоров

Оккупанты во временно захваченном Крыму начинают бежать в Россию из-за страха перед украинским контрнаступлением.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты Крыма издали почувствовали запах жареного: понемногу начали бежать из пока захваченного полуострова на россию", — написал он в Telegram.

По словам Федорова со ссылкой на Генштаба ВСУ, в последнее время российские военные, дислоцирующиеся в Перевальном, начали отправлять свои семьи в РФ. Хотя раньше оккупанты в Крыму готовились к обороне — "упорно рыли окопы".

"Похоже, захватчики полуострова оказались сообразительнее своих "коллег" на Запорожском направлении: поняли, что лучше убежать первыми, чем до них все равно достанутся наши ВСУ", — добавил Федоров.

Напомним, в ночь на 1 марта во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Около 2:30 ночи произошла "бавовна" в районе Евпатории. Кроме того, очевидцы утверждают, что взрывы также произошли в поселке Черноморское.

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