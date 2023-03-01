Россияне уже начинают бежать из Крыма в Россию — Федоров

Россияне начали вывозить семьи из временно оккупированного Крыма.
Оккупанты во временно захваченном Крыму начинают бежать в Россию из-за страха перед украинским контрнаступлением.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты Крыма издали почувствовали запах жареного: понемногу начали бежать из пока захваченного полуострова на россию", — написал он в Telegram.
По словам Федорова со ссылкой на Генштаба ВСУ, в последнее время российские военные, дислоцирующиеся в Перевальном, начали отправлять свои семьи в РФ. Хотя раньше оккупанты в Крыму готовились к обороне — "упорно рыли окопы".
"Похоже, захватчики полуострова оказались сообразительнее своих "коллег" на Запорожском направлении: поняли, что лучше убежать первыми, чем до них все равно достанутся наши ВСУ", — добавил Федоров.
Напомним, в ночь на 1 марта во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Около 2:30 ночи произошла "бавовна" в районе Евпатории. Кроме того, очевидцы утверждают, что взрывы также произошли в поселке Черноморское.
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