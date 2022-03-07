Russia goodbye: Андрей Данилко изменил строчку в своем скандальном хите

Именно с треком Dancing Lasha Tumbai Данилко попал в 2007 году в скандал.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что изменил строчку в своем хите Dancing Lasha Tumbai.

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Отметим, что на "Евровидении-2007" звезда представлял Украину с этим треком. Тогда конкурс запомнился громким скандалом вокруг песни Сердючки. Так, россияне услышали не "lasha tumbai", а "Russia goodbye". Из-за этого скандала на "Евровидении" всем организаторам концертов России были направлены указания не пускать украинскую "проводницу" на сцену.

Теперь, ввиду кровавой войны в Украине, Данилко решил сменить Lasha Tumbai на скандальное Russia goodbye. Об этом звезда рассказал Дмитрию Гордону.

"Ребята, с 24 февраля, никакого "Lasha Tumbai" в этой песне... Это только "Russia goodbye". Я не пел это. Вы хотели услышать это, вот вы это услышали", – заявил он.

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