Словацкая Республика предоставит Украине самоходные гаубицы Zuzana

Украину с рабочим визитом посетила президент Словакии Зузана Чапутова. В ходе визита стало известно, что Словацкая Республика предоставит нашей стране самоходные гаубицы Zuzana.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

По ее словам, украинским защитникам необходима военная техника и снаряжение.

"Мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами. Ваши защитники нуждаются в военной технике и снаряжении, поэтому мы помогаем и будем помогать и в этом направлении. Недавно это была система обороны С-300 или разминировочная техника и боеприпасы. В скором времени это будет гаубица Zuzana”, — подчеркнула Зузана Чапутова во время выступления в Верховной Раде.

Напомним, что в Харькове из-под завалов поврежденного вражескими обстрелами дома извлекли тела четырех человек.

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