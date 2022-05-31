Бои за Северодонецк и "расконсервирование" белорусской техники: главное со сводки Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 мая.
Белорусская угроза
На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы.
Однако режим Лукашенко снимает с баз хранения танки и боевые машины пехоты.
"Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы РФ с целью пополнения текущих потерь", — предположили в Генштабе.
Обстрелы Сумщины
На Сиверском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления россияне удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей свои подразделения.
Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.
Слобожанщина
На Слобожанском направлении группировки противника пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений сил обороны вглубь временно занятой территории.
Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск.
Бои за Донбасс
"На Донецком направлении противник, при поддержке огня артиллерии и минометов, проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются", — говорится в сообщении.
Россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны, действующие на указанном направлении. Захватчики готовятся к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.
На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огненное поражение украинских войск с применением артиллерии.
В других направлениях оккупанты продолжают обстрелы с целью сковывания действий украинских войск и недопущения их переброски на другие, угрожающие направления.
Юг
На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск.
Россияне осуществляют контрбатарейную борьбу. Они нанесли авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
Море
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия, фрегат Адмирал Макаров, имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа Калибр.
Ранее сообщалось, что половина Северодонецка занята оккупантами.
Читайте также:
- Львовские десантники показали, как взрывают боевые машины российских десантников: видео
- В Донецкой области оккупанты при обстреле разрушили восемь жилых многоэтажек, школу и детский сад (фото)
- Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов