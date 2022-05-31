Бои за Северодонецк и "расконсервирование" белорусской техники: главное со сводки Генштаба

Бои за Северодонецк и "расконсервирование" белорусской техники: главное со сводки Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 мая.

Белорусская угроза

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы.

Однако режим Лукашенко снимает с баз хранения танки и боевые машины пехоты.

"Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы РФ с целью пополнения текущих потерь", — предположили в Генштабе.

Обстрелы Сумщины

На Сиверском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления россияне удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей свои подразделения.

Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении группировки противника пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений сил обороны вглубь временно занятой территории.

Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск.

Бои за Донбасс

"На Донецком направлении противник, при поддержке огня артиллерии и минометов, проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны, действующие на указанном направлении. Захватчики готовятся к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огненное поражение украинских войск с применением артиллерии.

В других направлениях оккупанты продолжают обстрелы с целью сковывания действий украинских войск и недопущения их переброски на другие, угрожающие направления.

Юг

На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск.

Россияне осуществляют контрбатарейную борьбу. Они нанесли авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

Море

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия, фрегат Адмирал Макаров, имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа Калибр.

Ранее сообщалось, что половина Северодонецка занята оккупантами.

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