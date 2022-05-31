Беларусь сняла с баз хранения танки и боевые машины пехоты — Генштаб

Не исключается дальнейшая передача военной техники РБ в вооруженные силы Российской Федерации в целях восполнения текущих потерь.

Отмечены снятия с баз хранения республики Беларусь танков и боевых машин пехоты.

Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы Российской Федерации в целях восполнения текущих потерь.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 31 мая.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что Россия под видом Беларуси с ее территории может нанести ракетные удары "Искандерами" по западным областям Украины.

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