Путин пригрозил Лукашенко отстранением от власти — Жданов

Военный эксперт убежден, что президент Беларуси не намерен отдавать приказ на вторжение в Украину для своей армии.

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко отстранением от власти.

Об этом Жданов заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 30 мая.

Телеведущая Наталья Мосейчук отметила, что белорусский оппозиционер, бывший министр культуры Павел Латушко сказал, что с переговоров с Путиным Лукашенко вернулся чернее ночи. Очевидно, что-то требовалось от Лукашенко… В связи с этим ведущая спросила, какие сейчас проходят маневры на территории Беларуси.

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Военный эксперт убежден, что Александр Лукашенко не намерен отдавать приказ на вторжение в Украину для своей армии.

"На мой взгляд, Лукашенко продолжает свою тактику или стратегию избегания вмешательства в войну в составе вооруженных сил Беларуси. И социология показывает, что и белорусское общество, и белорусская армия все больше набирает процентов, что "это не наша война и нам не надо в нее вмешиваться". Почему он такой вернулся злой, на мой взгляд, потому, что, скорее всего, Путин пригрозил ему отстранением от власти и созданием чего-то вроде военного кабинета, где у него есть ястребы, которые отдадут такой приказ, могут отдать такой приказ. И, кстати, здесь, как подтверждение моей версии, может быть высказывание Лукашенко о создании народного ополчения среди белорусов, несмотря на то, что он насиловал это общество два года назад: бил, калечил и убивал, сегодня он пытается найти с белорусами хоть какой-то консенсус в плане защиты: "Я вас не пущу на войну, а вы меня защитите в должности президента, которую занимаю", — отметил Жданов.

Эксперт считает, что это, скорее всего, заявления для Путина, что "он (Лукашенко – ред.) не сдастся без боя в плане отстранения от власти, но и приказ на вторжение для своей армии он не собирается отдавать".

Напомним, что Жданов допускает, что Россия под видом Беларуси с ее территории может нанести ракетные удары "Искандерами" по западным областям Украины.

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