Путін пригрозив Лукашенку відстороненням від влади - Жданов

Військовий експерт переконаний, що президент Білорусі не збирається віддавати наказ на вторгнення в Україну для своєї армії.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін пригрозив президенту Білорусі Олександру Лукашенку відстороненням від влади.

Про це Жданов заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 30 травня.

Телеведуча Наталія Мосейчук зауважила, що білоруський опозиціонер, колишній міністр культури Павло Латушко сказав, що з перемовин з Путіним Лукашенко повернувся чорніше ночі. Очевидно, щось вимагалося від Лукашенка… Тож у зв'язку з цим ведуча запитала, які зараз відбуваються маневри на території Білорусі.

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Військовий експерт переконаний, що Олександр Лукашенко не збирається віддавати наказ на вторгнення в Україну для своєї армії.

"На мій погляд Лукашенко продовжує свою тактику чи стратегію уникання втручання у війну в складі збройних сил Білорусі. І соціологія показує, що і білоруське суспільство, і білоруська армія все більше набирає відсотків, що "це не наша війна і нам не треба в неї втручатися". Чому він такий повернувся злий, на мій погляд, тому, що, скоріш за все, Путін пригрозив йому відстороненням від влади і створенням щось на кшталт воєнного кабінету, де у нього є яструби, які віддадуть такий наказ, можуть віддати такий наказ. І, до речі, тут, як підтвердження моєї версії, може бути вислів Лукашенка про створення народного ополчення серед білорусів. Незважаючи на те, що він ґвалтував це суспільство два роки тому: бив, калічив і вбивав. То сьогодні він намагається знайти з білорусами хоч якийсь консенсус в плані захисту: "Я вас не пущу на війну, а ви мене захистите на посаді президента, яку обіймаю", - зазначив Жданов.

Експерт вважає, що це, скоріш за все, заяви для Путіна, що "він (Лукашенко – ред.) не здасться без бою в плані усунення від влади, але і наказ на вторгнення для своєї армії він не збирається віддавати".

Нагадаємо, що Жданов допускає, що Росія під виглядом Білорусі з її території може завдати ракетних ударів "Іскандерами" по західних областях України.

Жданов - про злого Лукашенка, донбаський трикутник і шантаж родин окупантів

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