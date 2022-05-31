Словацька Республіка надасть Україні самохідні гаубиці Zuzana

Україну з робочим візитом відвідала Президент Словаччини Зузана Чапутова. В ході її візиту стало відомо, що Словацька Республіка надасть нашій країні самохідні гаубиці Zuzana.

Про це повідомили в Верховній Раді України.

За її словами, українським захисникам потрібна військова техніка та спорядження.

“Ми знаємо, що окупантів з вашої країни не виженуть наші пакунки з ліками та продуктами. Вашим захисникам потрібна військова техніка та спорядження, тому ми допомагаємо і будемо допомагати і в цьому напрямку. Нещодавно це була система оборони С-300 чи розмінувальна техніка та боєприпаси. Незабаром це буде гаубиця Zuzana”, - наголосила Зузана Чапутова під час виступу у Верховній Раді.

Нагадаємо, що у Харкові з-під завалів пошкодженого ворожими обстрілами будинку дістали тіла чотирьох людей.

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