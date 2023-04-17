SpaceX отменила первый тестовый пуск ракеты Starship: в чем причина

В команде отметили, что уже работают над следующей доступной возможностью.
SpaceX, космическая компания Илона Маска SpaceX в понедельник, 17 апреля, после анонса запуска отменила тестовый запуск супертяжелой ракеты Starship, предназначенной для межпланетных полетов.
Об этом сообщили в Twitter сам Маск и SpaceX.
Отсрочку объяснили тем, что появились проблемы с замерзшим клапаном давления, объяснил Маск.
"Клапан давления, похоже, замерз, поэтому если он не заработает в ближайшее время, запуска сегодня не будет. Сегодня узнал много нового, сейчас выгружаем топливо, через несколько дней попробуем еще раз", — написал миллиардер.
В команде отметили, что уже работают над следующей доступной возможностью.
Starship – самый мощный и высокий космический корабль из когда-либо построенных, он способен нести до 150 тонн груза в случае многократного использования, говорится на сайте SpaceX.
Отметим, сверхтяжелый космический корабль Starship никогда раньше не летал в полной комплектации.
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