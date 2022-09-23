США предупредили Китай о последствиях, если тот поддержит РФ

США предупредили КНР о последствиях, если она окажет поддержку России, которая полномасштабно вторглась в Украину.
Соединенные Штаты Америки предупредили Китай о последствиях, если тот поддержит РФ в ее вторжении в Украину.
Об этом сообщили в Госдепе США.
Как стало известно, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с членом Госсовета КНР и МИД Ван И. Во время встречи Блинкен предупредил КНР о последствиях, если та захочет поддержать РФ и ее действия в Украине.
Также он добавил, что США поддерживают мир и стабильность в Тайванском проливе в соответствии с давней политикой "единого Китая". Сохранение мира в районе Тайваньского пролива имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания.
Напомним, что украинские военные впервые сбили иранский беспилотник "Мохаджер-6".
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