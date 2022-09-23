Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США предупредили Китай о последствиях, если тот поддержит РФ

Дата публикации
Просмотры
1884
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США предупредили Китай о последствиях, если тот поддержит РФ

Фото: Associated Press

США предупредили КНР о последствиях, если она окажет поддержку России, которая полномасштабно вторглась в Украину.

Соединенные Штаты Америки предупредили Китай о последствиях, если тот поддержит РФ в ее вторжении в Украину.

Об этом сообщили в Госдепе США.

Как стало известно, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с членом Госсовета КНР и МИД Ван И. Во время встречи Блинкен предупредил КНР о последствиях, если та захочет поддержать РФ и ее действия в Украине.

Также он добавил, что США поддерживают мир и стабильность в Тайванском проливе в соответствии с давней политикой "единого Китая". Сохранение мира в районе Тайваньского пролива имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания.

Напомним, что украинские военные впервые сбили иранский беспилотник "Мохаджер-6".

Читайте также:

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН 19:30 за 23 сентября 2022 года (полная версия на жестовом языке)

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН 19:30 за 23 сентября 2022 года (полная версия на жестовом языке)

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация