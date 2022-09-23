США попередили Китай про наслідки, якщо той підтримає РФ

США попередила КНР щодо наслідків, якщо вона надасть підтримку Росії, яка повномасштабно вторглася до України.

Сполучені Штати Америки попередили Китай про наслідки, якщо той підтримає РФ у її вторгненні до України.

Про це повідомили в Держдепі США.

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Як стало відомо, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з членом Держради КНР та МЗС Ван Ї. Під час зустрічі Блінкен попередив КНР про наслідки, якщо та захоче підтримати РФ та її дії в Україні.

Також він додав, що США підтримують мир та стабільність у Тайванській протоці відповідно до давньої політики "єдиного Китаю". Збереження миру в районі Тайванської протоки має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки і процвітання.

Нагадаємо, що українські військові вперше збили іранський безпілотник “Мохаджер-6”.

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