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США попередили Китай про наслідки, якщо той підтримає РФ

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США попередили Китай про наслідки, якщо той підтримає РФ

Фото: Associated Press

США попередила КНР щодо наслідків, якщо вона надасть підтримку Росії, яка повномасштабно вторглася до України.

Сполучені Штати Америки попередили Китай про наслідки, якщо той підтримає РФ у її вторгненні до України.

Про це повідомили в Держдепі США.

Як стало відомо, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з членом Держради КНР та МЗС Ван Ї. Під час зустрічі Блінкен попередив КНР про наслідки, якщо та захоче підтримати РФ та її дії в Україні.

Також він додав, що США підтримують мир та стабільність у Тайванській протоці відповідно до давньої політики "єдиного Китаю". Збереження миру в районі Тайванської протоки має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки і процвітання.

Нагадаємо, що українські військові вперше збили іранський безпілотник “Мохаджер-6”.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2194
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