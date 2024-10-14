Продвижение по службе: экс-нардеп Олег Ляшко получил новую должность

Бывший депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олег Ляшко стал командиром батальона.

Об этом сообщил командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в Facebook.

В своем сообщении Ярославский выразил обеспокоенность тем, что сейчас происходит в украинском войске.

Военный заявил, что экс-нардеп Олег Ляшко получил подполковную должность.

"Как вам такое продвижение по службе: лейтенант Ляшко А.В., нужно отдать ему должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчетности, назначенный командиром батальона в одну из бригад", – отметил он.

В подтверждение своих слов Ярославский опубликовал соответствующий документ.

Документ о назначении Олега Ляшко командиром батальона. Фото: facebook.com/Денис Ярославский

Сам Ляшко еще не комментировал соответствующую новость.

Информация уточняется.

Напомним, ранее Олег Ляшко загремел в скандал: военные слили правду об экс-нардепе в армии. Защитники обратились к TSN.ua, попросив огласить историю.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Одиозный Ляшко загремел в скандал! Военные слили правду об экс-нардепе!

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