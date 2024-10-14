Продвижение по службе: экс-нардеп Олег Ляшко получил новую должность

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что Ляшко получил подполковную должность.
Бывший депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олег Ляшко стал командиром батальона.
Об этом сообщил командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в Facebook.
В своем сообщении Ярославский выразил обеспокоенность тем, что сейчас происходит в украинском войске.
Военный заявил, что экс-нардеп Олег Ляшко получил подполковную должность.
"Как вам такое продвижение по службе: лейтенант Ляшко А.В., нужно отдать ему должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчетности, назначенный командиром батальона в одну из бригад", – отметил он.
В подтверждение своих слов Ярославский опубликовал соответствующий документ.
Сам Ляшко еще не комментировал соответствующую новость.
Информация уточняется.
Напомним, ранее Олег Ляшко загремел в скандал: военные слили правду об экс-нардепе в армии. Защитники обратились к TSN.ua, попросив огласить историю.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Одиозный Ляшко загремел в скандал! Военные слили правду об экс-нардепе!
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