Просування по службі: екснардеп Олег Ляшко отримав нову посаду

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що Ляшко отримав підполковницьку посаду.
Колишній депутат Верховної Ради України від "Радикальної партії" Олег Ляшко став командиром батальйону.
Про це повідомив командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський у Facebook.
У своєму дописі Ярославський висловив занепокоєння щодо того, що нині відбувається в українському війську.
Військовий заявив, що екснардеп Олег Ляшко отримав підполковницьку посаду.
"Як вам таке просування по службі: лейтенант Ляшко О.В., потрібно віддати йому належне, іноді приїжджав на КСП і тусувався для звітності, призначений командиром батальйону в одну з бригад", – зазначив він.
Для підтвердження своїх слів Ярославський опублікував відповідний документ.
Наразі сам Ляшко ще не коментував відповідну новину.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, раніше Олег Ляшко загримів у скандал: військові злили правду про екснардепа в армії. Захисники звернулися до TSN.ua, попросивши надати розголосу історії.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одіозний Ляшко загримів у скандал! Військові злили правду про екснардепа!
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