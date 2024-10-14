Просування по службі: екснардеп Олег Ляшко отримав нову посаду

Колишній депутат Верховної Ради України від "Радикальної партії" Олег Ляшко став командиром батальйону.

Про це повідомив командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський у Facebook.

У своєму дописі Ярославський висловив занепокоєння щодо того, що нині відбувається в українському війську.

Військовий заявив, що екснардеп Олег Ляшко отримав підполковницьку посаду.

"Як вам таке просування по службі: лейтенант Ляшко О.В., потрібно віддати йому належне, іноді приїжджав на КСП і тусувався для звітності, призначений командиром батальйону в одну з бригад", – зазначив він.

Для підтвердження своїх слів Ярославський опублікував відповідний документ.

Документ про призначення Олега Ляшка командиром батальйону. Фото: facebook.com/Денис Ярославський

Наразі сам Ляшко ще не коментував відповідну новину.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше Олег Ляшко загримів у скандал: військові злили правду про екснардепа в армії. Захисники звернулися до TSN.ua, попросивши надати розголосу історії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одіозний Ляшко загримів у скандал! Військові злили правду про екснардепа!

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