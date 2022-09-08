Терехов показал последствия обстрела Харькова (фото)

В результате вражеской атаки погибли два человека.

Утром 8 сентября российская армия обстреляла два района Харькова – Немышлянский и Индустриальный. В результате погибли два человека, еще пять получили ранения.

Фото последствий обстрела показал мэр города Игорь Терехов.

Все профильные службы работают на местах попадания.

Напомним, инфраструктуру Харькова за минувшие сутки, 7 сентября, россияне обстреляли пять раз. Били оккупанты ракетами. От обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры, помещение на территории производства.

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

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