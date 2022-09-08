Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Терехов показав наслідки обстрілу Харкова (фото)

Дата публікації
Перегляди
3736
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Терехов показав наслідки обстрілу Харкова (фото)

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини.

Вранці 8 вересня російська армія обстріляла два райони Харкова - Немишлянський та Індустріальний. Внаслідок цього загинули дві людини, ще п'ять зазнали поранень.

Фото наслідків обстрілу показав мер міста Ігор Терехов.

Усі профільні служби працюють на місцях влучань, додав він.

Нагадаємо, інфраструктуру Харкова за минулу добу, 7 вересня, росіяни обстріляли п'ять разів. Били окупанти ракетами. Від обстрілів пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва.

© Ігор Терехов, мер Харкова
Фото: Ігор Терехов, мер Харкова
© Ігор Терехов, мер Харкова
Фото: Ігор Терехов, мер Харкова
© Ігор Терехов, мер Харкова
Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Зеленський: Хороші новини з Харківщини - гордість за наших воїнів

Зеленський: Хороші новини з Харківщини - гордість за наших воїнів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація