Терехов показав наслідки обстрілу Харкова (фото)

Вранці 8 вересня російська армія обстріляла два райони Харкова - Немишлянський та Індустріальний. Внаслідок цього загинули дві людини, ще п'ять зазнали поранень.

Фото наслідків обстрілу показав мер міста Ігор Терехов.

Усі профільні служби працюють на місцях влучань, додав він.

Нагадаємо, інфраструктуру Харкова за минулу добу, 7 вересня, росіяни обстріляли п'ять разів. Били окупанти ракетами. Від обстрілів пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва.

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

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