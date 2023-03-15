Убитый россиянами город: в Сети показали видео разрушенного Мариуполя

В сети показали, как выглядит разрушенный россиянами Мариуполь с высоты, который находится под оккупацией захватчиков.

Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что захватчикам не удастся пропагандой о застройке города скрыть правду о собственных преступлениях.

"Так выглядит наш Мариуполь сегодня сверху. Здесь не скроешь правду за парой новых фасадов. Мариуполь. Мертвый (убитый) россиянами город. Держись, родной", – говорится в сообщении.

На кадрах видны разрушенные вражескими обстрелами многоэтажные дома Мариуполя.

Напомним, оккупанты "спрятали" руины уничтоженного ими драматического театра, огородив здание баннерами с портретами русских писателей.

Российские захватчики собирались уничтожить заднюю и центральную части Мариупольского драмтеатра, доказывающие бомбардировки театра, а не вымышленный российской пропагандой подрыв изнутри.

16 марта 2022 г. Россия сбросила бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. В здании скрывались те мариупольцы, которые потеряли жилье из-за обстрелов русской армии.

Только в апреле российские оккупанты начали "зачистку" завалов драмтеатра в Мариуполе, тела вывозили в Мангуш.

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