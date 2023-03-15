Вбите росіянами місто: у Мережі показали відео понівеченого Маріуполя

У мережі показали, який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь з висоти, який перебуває під окупацією загарбників.

Відео опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що загарбникам не вдасться пропагандою про забудову міста приховати правду про власні злочини.

"Такий вигляд має наш Маріуполь сьогодні зверху. Тут не приховаєш правду за парою нових фасадів. Маріуполь. Мертве (убите) росіянами місто. Тримайся, рідненький", – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно зруйновані ворожими обстрілами багатоповерхові будинки Маріуполя.

Нагадаємо, окупанти "заховали" руїни знищеного ними драматичного театру, обгородивши будівлю банерами із портретами російських письменників.

Російські загарбники збиралися знищити задню та центральну частини Маріупольського драмтеатру, які доводять бомбардування театру, а не вигаданий російською пропагандою підрив зсередини.

16 березня 2022 року Росія скинула бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. У будівлі ховалися ті маріупольці, які втратили житло через обстріли російської армії.

Лише у квітні російські окупанти почали "зачистку" завалів драмтеатру у Маріуполі, тіла вивозили до Мангуша.

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