Учеников 11 классов планируют освободить от ВНО и ГИА – Шкарлет

Также может измениться механизм поступления в заведения высшего образования.

В Украине в этом году планируют отменить государственную итоговую аттестацию и внешнее независимое оценивание для учеников 11 классов.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Такое решение принято из-за того, что в стране введено военное положение.

"Учитывая правовой режим военного положения, который ввели из-за военной агрессии Российской Федерации, агрессивности российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) и Внешнее независимое оценивание (ВНО)", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году также планируется отменить единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) для выпускников вузов.

Напомним, ранее Министерство образования и науки издало приказ об освобождении от ГИА учеников начальной и базовой школ.

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