Удар по Украине "Кинжалами": эксперт рассказал, когда РФ может снова атаковать

Александр Коваленко ответил, когда РФ сможет снова массированно атаковать Украину ракетами "Кинжал".
Оккупационная армия России 2 января атаковала Киев 10 ракетами "Кинжал" – их все успешно сбила ПВО. С 2022 года это было самое разовое применение этих ракет.
Как рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Александр Коваленко, это был полноценный террор населения Украины, ведь россияне наносили ракетные удары в период праздников – 29 декабря и 2 января.
"Ракеты "Кинжал", которые являются дефицитными в РФ, российское военное командование применяет именно по тем объектам, которые считает сверхважными для уничтожения. Но пока мы не можем сказать, какие объекты были под прицелом ракет "Кинжал" с 1 января на 2 января. Потому что все они были профессионально уничтожены благодаря работе нашей противовоздушной обороны", — отметил он.
Как часто Россия может бить "Кинжалами"
По словам эксперта, у россиян ракет "Кинжал" – небольшое количество, они их много не могут использовать.
"Россияне используют для ударов именно те ракеты, которые производят. Они произвели и сразу отправили для накопления боекомплекта. Так что это количество у них не бесконечно", — пояснил он.
Коваленко также добавил, что подготовка к такому массированному ракетному удару по Украине проходила не за день, не за две и даже не за несколько недель.
"Она (подготовка – ред.) началась еще осенью", — резюмировал он.
Напомним, Коваленко объяснил, почему РФ запустила по Украине именно 10" Кинжалов.
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