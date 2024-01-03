Удар по Украине "Кинжалами": эксперт рассказал, когда РФ может снова атаковать

Оккупационная армия России 2 января атаковала Киев 10 ракетами "Кинжал" – их все успешно сбила ПВО. С 2022 года это было самое разовое применение этих ракет.

Как рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Александр Коваленко, это был полноценный террор населения Украины, ведь россияне наносили ракетные удары в период праздников – 29 декабря и 2 января.

"Ракеты "Кинжал", которые являются дефицитными в РФ, российское военное командование применяет именно по тем объектам, которые считает сверхважными для уничтожения. Но пока мы не можем сказать, какие объекты были под прицелом ракет "Кинжал" с 1 января на 2 января. Потому что все они были профессионально уничтожены благодаря работе нашей противовоздушной обороны", — отметил он.

Как часто Россия может бить "Кинжалами"

По словам эксперта, у россиян ракет "Кинжал" – небольшое количество, они их много не могут использовать.

"Россияне используют для ударов именно те ракеты, которые производят. Они произвели и сразу отправили для накопления боекомплекта. Так что это количество у них не бесконечно", — пояснил он.

Коваленко также добавил, что подготовка к такому массированному ракетному удару по Украине проходила не за день, не за две и даже не за несколько недель.

"Она (подготовка – ред.) началась еще осенью", — резюмировал он.

Напомним, Коваленко объяснил, почему РФ запустила по Украине именно 10" Кинжалов.

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