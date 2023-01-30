"Украина имеет 2-4 месяца на освобождение территорий": генерал Маломуж объяснил почему

Николай Маломуж подчеркнул, что Украина не может терять время в войне, которую развязала Россия.

Вооруженным силам Украины необходимо освободить территории, захваченные Россией, в течение следующих 2-4 месяцев.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Крайне важно, чтобы наши действия по освобождению территорий были в ближайшие 2-4 месяца, пока Россия не сгенерировала новые подразделения, корпуса, дивизии, армии и не успела подготовить определенный потенциал. Конечно, не высококачественный, не высокотехнологичный, но массовый – танки, БТР, ракетные средства, боеприпасы и др. Чтобы развернуть такую ​​"махину", России нужно примерно полгода. Это не только подготовка личного состава в учебных центрах на территории Беларуси и России, но и освоение техники и вооружение новыми необстрелянными мобилизованными. Потому что "мобики" массово погибают. Эффект от них минимальный", — объяснил генерал.

Он отметил, что именно поэтому Россия перешла к новой тактике: более мощное объединение всех ресурсов, обучение хотя бы в течение 2-4 месяцев и подготовка новых дивизий и частей, которые будут работать на дальнейшее наступление на территории Украины.

Николай Маломуж также пояснил, что недавняя встреча в формате "Рамштайн", которая состоялась 20 января, а именно договоренность о поставках вооружения Украине, лишит Россию каких-либо средств для поддержки огня и проводить наступательные операции как на востоке – Луганская и Донецкая области – да и на юге, в Запорожской, Херсонской областях, вплоть до Крыма.

"В перспективе 2-3 месяцев мы получим новейшие вооружения и технику в большом количестве. Это сотни БТР, более сотни танков – и Leopard, Abrams и ракетные системы. Дальнобойная артиллерия на 160 км. Это очень важно, чтобы уничтожить все двигающиеся резервы. из России, это позволит также создавать огневые валы за фронтом. Этот сценарий является самым приоритетным на сегодняшний день. Думаю, он готовится. Единственная задержка была с поступлением вооружения, техники и боеприпасов, потому что их нужны миллионы, а не сотни тысяч, как нам снабжали раньше", — резюмировал он.

Восьмая встреча в формате "Рамштайн" 20 января

В новый пакет военной помощи для Украины по итогам заседания в Рамштайне вошли вертолеты, британские танки, средства ПВО и ракеты к этим системам, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, внедорожники, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, снаряды.

Следующая, девятая встреча Контактной группы по обороне Украины на американской авиационной базе Рамштайн состоится в феврале 2023 года.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига восьмое заседание "Рамштайна" назвал бронетанковым, а следующее — будет авиационным.

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