Украина сможет восстановиться экономически в 2023 году: назвали условие

ВВП страны может восстановиться на 23% в 2023 году, если будет прекращение огня в течение нескольких месяцев.

Из-за войны России в Украине обе страны пришли к самому резкому экономическому спаду за более чем 25 лет. Однако наша страна сможет восстановиться в 2023 году, если в скором времени прекратятся боевые действия.

Об этом со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития пишет издание Reuters.

По словам главного экономиста Беаты Яворчик, в этом году экономика Украины сократится на 20%, поскольку военные действия ведутся на территории, на долю которой приходится 60% ее ВВП до COVID-19.

“Украина, которая изначально была бедной страной, станет еще беднее. Мы понимаем, что от одной трети до половины фирм прекратили свою деятельность, а потребление электроэнергии составляет 60% от довоенного уровня”, — сказал Яворчик агентству Reuters

При этом ВВП страны может восстановиться на 23% в 2023 году, если будет прекращение огня “в течение пары месяцев”.

Ожидается, что экономика России сократится на 10% в этом году и зафиксирует нулевой рост в 2023 году по мере ужесточения санкций. Для обеих стран спад будет самым резким с 1994 года, когда регион охватили экономические потрясения, последовавшие за распадом Союза.

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