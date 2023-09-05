Украина снова под вражескими обстрелами: как прошла ночь в регионах

Враг продолжает обстреливать все регионы Украины.
Ночь в Украине снова была неспокойной.
Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.
Черниговщина
За сутки в области раздалось 7 обстрелов. Враг из гранатометов, минометов, артиллерии обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.
Сумщина
Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.
Дружбовская община: враг бил из артиллерии (РСЗО) (20 взрывов), в результате чего получили ранения одно гражданское лицо, повреждены 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.
Середино-будская община: россияне ударили из минометов (13 взрывов), в результате чего повреждены частный дом и две квартиры в многоквартирном доме. Также произведен артиллерийский обстрел (РСЗО) (35 взрывов); повреждено административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. Один человек ранен. Эсманское общество: повреждено складское помещение агропредприятия. В Белопольском обществе повреждена линия электропередач.
Днепропетровщина
Вчера днем враг направил свою артиллерию на Марганецкую общину Никопольщины. Имеются разрушения двух частных домов и инфраструктурного объекта, оборвана линия электропередач. Относительно вчерашней атаки БпЛА: один из них попал по Межевскому обществу Синельниковского района, также произошло падение обломков. Изуродованное фермерское хозяйство. Испорчены 1500 тонн зерна. Попал дрон-камикадзе также по Никополю. Вчера к вечеру агрессор также обстрелял Великомихайловскую общину Синельниковского района. Туда полетели снаряды из "Урагана". Один из них попал в частный дом, уничтожив его; два дома повреждены. Дважды из тяжелой артиллерии враг целил по Никополю. Повсюду обошлось без пострадавших.
Запорожская область
За минувшие сутки враг нанес 88 ударов по 26 городам и селам области. 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов. Враг ударил четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, совершил БПЛА-атаки по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также гнал с РСЗО по Темировке.
Во время вражеского артобстрела погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.
Зафиксировано 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Харьковщина
На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Тернова Чугуевского района и Ольховатка Купянского района.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Чугуевского района. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка.
Вчера днем возле с. Одноробовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете взорвался трактор МТЗ-82. Тракторист телесные повреждения не получил.
Луганщина
Невское и Белогоровка обстреляны из артиллерийских систем, Белогоровка также из воздуха. За сутки противник совершил 159 обстрелов (554 снаряда).
Донетчина
Под вражеским огнем минувших суток — 10 населенных пунктов: Авдеевка, с. Александро-Шультино, с. Предтечино, с. Повреждены 2 жилых дома, церковь, ЛЭП, гражданский автомобиль. В Донецкой области за сутки двое раненых гражданских.
Николаевщина
Вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет.
Херсонщина
В сутки по области противник совершил 57 обстрелов (227 снарядов), из них по г. Херсон — один артиллерийский обстрел (2 снаряда). Россияне попали в районы 22 населенных пунктов области; складские помещения хлебоприемного пункта Бериславском районе. Вчера к медикам обратились родители с 11-летним ребёнком. У мальчика диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног. Травмы получены 3 сентября в результате вражеского обстрела поселка Солнечное Херсонской общины.
Отметим, что легкая пехота Вооруженных сил Украины продвинулась на позиции по противотанковым рвам и препятствиям "зубы дракона", которые являются частью обороны армии РФ в оккупированной западной части Запорожской области.