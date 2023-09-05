Украина снова под вражескими обстрелами: как прошла ночь в регионах

Ночь в Украине снова была неспокойной.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина

За сутки в области раздалось 7 обстрелов. Враг из гранатометов, минометов, артиллерии обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.

Дружбовская община: враг бил из артиллерии (РСЗО) (20 взрывов), в результате чего получили ранения одно гражданское лицо, повреждены 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.

Середино-будская община: россияне ударили из минометов (13 взрывов), в результате чего повреждены частный дом и две квартиры в многоквартирном доме. Также произведен артиллерийский обстрел (РСЗО) (35 взрывов); повреждено административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. Один человек ранен. Эсманское общество: повреждено складское помещение агропредприятия. В Белопольском обществе повреждена линия электропередач.

Днепропетровщина

Вчера днем враг направил свою артиллерию на Марганецкую общину Никопольщины. Имеются разрушения двух частных домов и инфраструктурного объекта, оборвана линия электропередач. Относительно вчерашней атаки БпЛА: один из них попал по Межевскому обществу Синельниковского района, также произошло падение обломков. Изуродованное фермерское хозяйство. Испорчены 1500 тонн зерна. Попал дрон-камикадзе также по Никополю. Вчера к вечеру агрессор также обстрелял Великомихайловскую общину Синельниковского района. Туда полетели снаряды из "Урагана". Один из них попал в частный дом, уничтожив его; два дома повреждены. Дважды из тяжелой артиллерии враг целил по Никополю. Повсюду обошлось без пострадавших.

Запорожская область

За минувшие сутки враг нанес 88 ударов по 26 городам и селам области. 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов. Враг ударил четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, совершил БПЛА-атаки по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также гнал с РСЗО по Темировке.

Во время вражеского артобстрела погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.

Зафиксировано 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Тернова Чугуевского района и Ольховатка Купянского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Чугуевского района. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка.

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Вчера днем возле с. Одноробовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете взорвался трактор МТЗ-82. Тракторист телесные повреждения не получил.

Луганщина

Невское и Белогоровка обстреляны из артиллерийских систем, Белогоровка также из воздуха. За сутки противник совершил 159 обстрелов (554 снаряда).

Донетчина

Под вражеским огнем минувших суток — 10 населенных пунктов: Авдеевка, с. Александро-Шультино, с. Предтечино, с. Повреждены 2 жилых дома, церковь, ЛЭП, гражданский автомобиль. В Донецкой области за сутки двое раненых гражданских.

Николаевщина

Вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина

В сутки по области противник совершил 57 обстрелов (227 снарядов), из них по г. Херсон — один артиллерийский обстрел (2 снаряда). Россияне попали в районы 22 населенных пунктов области; складские помещения хлебоприемного пункта Бериславском районе. Вчера к медикам обратились родители с 11-летним ребёнком. У мальчика диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног. Травмы получены 3 сентября в результате вражеского обстрела поселка Солнечное Херсонской общины.

Отметим, что легкая пехота Вооруженных сил Украины продвинулась на позиции по противотанковым рвам и препятствиям "зубы дракона", которые являются частью обороны армии РФ в оккупированной западной части Запорожской области.

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