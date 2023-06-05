Украина создала сеть диверсантов в РФ и передает им дроны для атак – CNN

Украина разработала диверсионные группы внутри России, состоящие из хорошо подготовленных людей для ведения такого рода войны.

Украина создала сеть агентов в России для диверсий и предоставляет им беспилотники собственного производства, которые, по всей вероятности, попадают туда контрабандой.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

Официальные лица США считают, что эти проукраинские агенты внутри России совершили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны с территории России, а не из Украины.

Неясно, другие атаки беспилотников – в том числе одна, направленная на Московскую область, и еще один удар по нефтеперерабатывающим заводам на юге РФ – были также совершены с российской территории этой сетью проукраинских диверсантов.

По мнению чиновников США, Украина разработала диверсионные группы внутри России, состоящие из проукраински настроенных людей, хорошо подготовленных для ведения такого рода войны. Сообщается, что Украина предоставила им беспилотники украинского производства. Два чиновника заявили CNN, что нет никаких доказательств того, что любой из ударов был произведен с помощью американских беспилотников.

Официальные лица не могут однозначно сказать, как Украине удалось отправить беспилотники в тыл врага, но два из источников сообщили CNN, что она установила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые можно использовать для отправки беспилотников или компонентов для беспилотников в Россию, где они потом могли быть собраны.

Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница большая и ее очень трудно контролировать, что делает ее пригодной для контрабанды.

"Вы также должны учитывать, что это периферийная территория России. Выживание – проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", — сказал чиновник.

Источники рассказали CNN, кто именно контролирует эти активы также неизвестно, хотя официальные лица США считают, что к этому причастны элементы украинского разведывательного сообщества.

Публично высокопоставленные чиновники США осудили удары внутри России, предупреждая о потенциале эскалации войны. Но в частном разговоре с CNN американские и западные официальные лица заявили, что они считают, что трансграничные атаки являются разумной военной стратегией, которая может направить ресурсы России в защиту собственной территории, поскольку Украина готовится к большому контрнаступлению.

Во вторник министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил журналистам, что Украина имеет "право направлять силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проектировать силу в самой Украине. Законные военные цели за пределами ее собственных границ международно признаны частью самообороны нации… Мы должны признать это".

Французский вице-адмирал и начальник оперативного штаба Объединенного штаба Николя Вожур заявил CNN в пятницу, что атаки внутри России являются просто "частью войны" и дают возможность отправить сообщение населению России.

Насчет нападений он сказал, что Украине "не запрещено" об этом думать.

Напомним, журналисты проанализировали, могла ли Украина ударить дронами по Кремлю и кто за этим стоит.

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