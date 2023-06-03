Атака дронов на Кремль: могла ли Украина ударить по Москве

Москву 30 мая атаковали дронами. Традиционно Кремль обвинял Украину. Однако пока никто не представил железных доказательств, что атака дронов на Москву была совершена именно Украиной. С другой стороны, опубликованные в Сети фото летевших на российскую столицу дронов очень похожи на некоторые украинские разработки.

Об этом пишет издание CNN.

Косвенным подтверждением причастности Украины к атаке на Москву издание называет заявление украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы, фонд которого собирал деньги на новые программы дронов.

Кроме того, недавние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты свидетельствуют о том, что Украина разрабатывает модели, которые могут глубоко проникнуть на территорию России, но с ограниченной полезной нагрузкой.

"В этом контексте упоминается украинский беспилотник большой дальности UJ-22 компании "Укрджет", заявленная дальность действия которого составляет до 800 километров. Один похожий на UJ-22 беспилотник уже находили зимой в 100 км от Москвы. Тогда он то ли упал, то ли был сбит, не причинив никакого вреда. Неясно, был ли какой-нибудь UJ-22 среди дронов, отправленных в Москву на этой неделе, но со скоростью всего 120 км/ч (75 миль в час) и скромной полезной нагрузкой он не причинит серьезной вреда", – отмечает CNN.

Напомним:

30 мая с утра появились сообщения и видео очевидцев из Москвы об атаке дронов на российскую столицу

на российскую столицу Впоследствии мэр Москвы заявил, что дроны врезались в многоквартирные дома на юго-западе города

Губернатор Московской области писал о работе систем ПВО и сбитых беспилотниках на подлете к российской столице

Президент России Владимир Путин назвал эту атаку ответом Украины на удар по штабу военной разведки Украины

Руководитель ГУР Кирилл Буданов после очередной российской атаки на Киев и другие города анонсировал "ответ" на действия России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал взрывы в Москве "третичным, малоинтересным событием" для украинцев по сравнению с атаками на Киев

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о непричастности украинских беспилотников к атаке на столицу РФ

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