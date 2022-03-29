"Украина стремится к миру": Зеленский поговорил с премьером Пакистана

"Украина стремится к миру": Зеленский поговорил с премьером Пакистана

Во время разговора Зеленский подчеркнул, что украинский народ хочет миру.

Во вторник, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский беседовал с премьер-министром Пакистана Ирманом Ханом.

Об этом глава государства написал на странице Twitter.

"Во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана рассказал о нашей борьбе с российской агрессией. Украина стремится к миру. Это – наш безусловный приоритет", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии борьбу с злостью РФ. Также глава государства отметил весомую гуманитарную, безопасную помощь к украинцам.