"Украина стремится к миру": Зеленский поговорил с премьером Пакистана

Во время разговора Зеленский подчеркнул, что украинский народ хочет миру.
Во вторник, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский беседовал с премьер-министром Пакистана Ирманом Ханом.
Об этом глава государства написал на странице Twitter.
"Во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана рассказал о нашей борьбе с российской агрессией. Украина стремится к миру. Это – наш безусловный приоритет", — подчеркнул Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии борьбу с злостью РФ. Также глава государства отметил весомую гуманитарную, безопасную помощь к украинцам.
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