Украина в ближайшие недели может получить от Польши истребители МиГ-29 — Моравецкий

Украина в течение следующих 4-6 недель может получить от Польши истребители МиГ-29.

Украина в ближайшие недели может получить от Польши истребители Миг-29.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша в ближайшие 4-6 недель может передать Украине свои истребители МиГ-29. Они помогут оградить украинское небо от российских ракет.

В настоящее время в Польше 28 таких самолетов. Ранее правительство страны говорило, что поставить Украине могут все истребители этого класса.

Напомним, что Финляндия рассмотрит возможность предоставления Украине своих истребителей Hornet. Впрочем, правительство страны его сможет согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные для себя современные F-35.

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