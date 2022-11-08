Украина вернула тела еще 38 погибших военных — Минреинтеграции

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов.
Украина вернула тела еще 38 павших защитников.
Об этом 8 ноября сообщили в Минреинтеграции.
"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", — говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
В Минреинтеграции также отметили, что всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.
Следует отметить, что возвращение тел павших защитников Украине происходит ежемесячно. В свою очередь со стороны врага зафиксированы ряд случаев отказа забирать тела своих погибших военных. Также была информация о сожжении российских солдат и мирных украинцев в мобильных передвижных крематориях, которые РФ привезла с собой на войну против Украины. В случае гражданских лиц это делалось, чтобы скрыть военные преступления России в Украине против мирного населения. В случае тел российских оккупантов — чтобы не выплачивать компенсацию за гибель семье.
Напомним, что анализ последних снимков показал, что возле захваченного россиянами Мариуполя вырыли более 1500 новых могил. Они расположены в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном. По оценкам экспертов, только с мая по октябрь там выкопали более 4 600 могил.
Читайте также:
- "В братских могилах хоронят не только погибших от бомб": советник мэра Мариуполя о смертности в городе
- "Могилы на огородах, хоронить погибших некому": как выживает прифронтовой Бахмут
- Россияне атакуют всеми видами вооружения: в ВСУ рассказали, где эпицентр войны в Украине