Украина вернула тела еще 38 погибших военных — Минреинтеграции

Украина вернула тела еще 38 павших защитников.

Об этом 8 ноября сообщили в Минреинтеграции.

"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.



В Минреинтеграции также отметили, что всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

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Следует отметить, что возвращение тел павших защитников Украине происходит ежемесячно. В свою очередь со стороны врага зафиксированы ряд случаев отказа забирать тела своих погибших военных. Также была информация о сожжении российских солдат и мирных украинцев в мобильных передвижных крематориях, которые РФ привезла с собой на войну против Украины. В случае гражданских лиц это делалось, чтобы скрыть военные преступления России в Украине против мирного населения. В случае тел российских оккупантов — чтобы не выплачивать компенсацию за гибель семье.

Напомним, что анализ последних снимков показал, что возле захваченного россиянами Мариуполя вырыли более 1500 новых могил. Они расположены в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном. По оценкам экспертов, только с мая по октябрь там выкопали более 4 600 могил.

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