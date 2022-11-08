Україна повернула тіла ще 38 полеглих військових - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 38 полеглих захисників.

Про це 8 листопада повідомили в Мінреінтеграції.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.



В Мінреінтеграції також наголосили, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.

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Варто зазначити, що повернення тіл полеглих захисників Україні відбувається щомісяця. Натомість зі сторони ворога зафіксовано низку випадків відмови забирати тіла свої загиблих військових. Також була інформація про спалення російських солдат та мирних українців у пересувних мобільних крематоріях, які РФ привезла із собою на війну проти України. У випадку з цивільними особами це робилося, аби приховати військові злочини Росії в Україні проти мирного населення. У випадку тіл російських окупантів - аби не виплачувати компенсацію за загибель родині.

Нагадаємо, що аналіз останніх знімків показав, що поблизу захопленого росіянами Маріуполя вирили понад 1 500 нових могил. Вони розташовані у Старому Криму, Мангуші та Виноградному. За оцінками експертів, лише від травня до жовтня там викопали понад 4 600 могил.

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