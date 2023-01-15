Украинцев предупредили о наказании за "слив" данных о военных

Говорить публично или писать в соцсетях о перемещении войск, а имеют право только уполномоченные военные.

Сообщать публично, куда движутся украинские войска (продвинулись, отошли, остановились) могут только уполномоченные государственные институты. Гражданам делать это запрещено, за распространение такой информации предусмотрено уголовное наказание.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"За распространение информации о перемещении, движении или расположении войск ВСУ, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами — установлена уголовная ответственность", — подчеркнула Маляр.

Относительно гражданских лиц – всем запрещено, кроме официально уполномоченных (это, например, гражданские уполномоченные лица Минобороны). Обратите внимание, что касается военных, то же самое. Не все военные имеют право говорить публично или писать в соцсетях о перемещении войск, а только уполномоченных.

"Это очень узкий круг людей – Главком, НГШ и уполномоченные официальные спикеры ВСУ", – пояснила заместитель Резникова.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупредили, что страна-террористка РФ в ближайшее время попытается использовать украинских журналистов для проведения информационно-психологических операций для подрыва доверия к Украине со стороны западных партнеров. Спецслужбы РФ намерены таким образом уменьшить военную помощь Украине от иностранных партнеров, а также собрать информацию о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства.

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