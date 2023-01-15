Українців попередили про покарання за "зливання" даних про військових

Говорити публічно або писати в соцмережах про переміщення військ, а мають право лише уповноважені військові.

Повідомляти публічно, куди рухаються українські війська (просунулись, відійшли, зупинились), можуть тільки уповноважені державні інституції. Громадянам робити це заборонено, за поширення такої інформації передбачене кримінальне покарання.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"За поширення інформації про переміщення, рух або розташування військ ЗСУ, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, Міноборони або іншими уповноваженими державними органами - встановлена кримінальна відповідальність", - наголосила Маляр.

Щодо цивільних осіб - всім заборонено, крім офіційно уповноважених (це, приміром, цивільні уповноважені особи Міноборони). Зверніть увагу, щодо військових, те саме. Не всі військові мають право говорити публічно або писати в соцмережах про переміщення військ, а лише уповноважені.

"Це дуже вузьке коло людей - Главком, НГШ і уповноважені офіційні спікери ЗСУ", - пояснила заступниця Резнікова.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України попередили, що країна-терористка РФ найближчим часом спробує використати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій для підриву довіри до України з боку західних партнерів. Спецслужби РФ мають намір таким чином зменшити військову допомогу Україні від іноземних партнерів, а також зібрати інформацію про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.

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