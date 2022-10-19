Украинцы получили премию Сахарова Европейского парламента

В Европарламенте отметили, что украинцы защищают не только свою свободу, но и Европу.

Европейский парламент в среду, 19 октября, присудил премию Сахарова "смелому народу Украины в лице президента Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества".

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола.

Роберта Метсола отметила, что украинцы уже 9 месяцев защищают не только свое государство, но и Европу.

"Они рисковали жизнью, защищая ценности Европы: свободу, демократию, верховенство права. Нет больше никого, кто больше заслуживает этой награды", — подчеркнула Метсола.

Саму премию вручат в Страсбурге 14 декабря.

Премия имени Сахарова: что это такое

Премия Сахарова за свободу мысли – ежегодная награда Европейского парламента. Начата в 1988 году. В 2018 году эту премию получил украинский режиссер Олег Сенцов, сейчас воюющий на фронте против российских оккупантов. В 2020 – белорусская оппозиция, а в 2021 - российский оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее украинские правозащитники получили Нобелевскую премию мира.

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