Українці отримали премію Сахарова Європейського парламенту

У Європарламенті наголосили, що українці захищають не тільки свою свободу, а й Європу.
Європейський парламент у середу, 19 жовтня, присудив премію Сахарова "сміливому народу України в особі президента Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства".
Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола.
Роберта Метсола наголосила, що українців вже 9 місяців захищають не тільки свою державу, а й Європу.
"Вони ризикували життям, захищаючи цінності Європи: свободу, демократію, верховенство права. Нема більш нікого, хто більше заслуговує на цю нагороду", - наголосила Метсола.
Саму премію вручать у Страсбурзі 14 грудня.
LIVE | Announcement of the 2022 Sakharov Prize laureate@Europarl_EN @RobertaMetsola https://t.co/ILAWwqsnWB— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022
Премія імені Сахарова: що це таке
Премія Сахарова за свободу думки — щорічна відзнака Європейського парламенту. Започаткована 1988 року. 2018 року цю премію отримав український режисер Олег Сєнцов, який зараз воює на фронті проти російських окупантів. 2020-го — білоруська опозиція, а 2021-го — російський опозиціонер Олексій Навальний.
Раніше українські правозахисники отримали Нобелівську премію миру.
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