Українці отримали премію Сахарова Європейського парламенту

У Європарламенті наголосили, що українці захищають не тільки свою свободу, а й Європу.

Європейський парламент у середу, 19 жовтня, присудив премію Сахарова "сміливому народу України в особі президента Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства".

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Роберта Метсола наголосила, що українців вже 9 місяців захищають не тільки свою державу, а й Європу.

"Вони ризикували життям, захищаючи цінності Європи: свободу, демократію, верховенство права. Нема більш нікого, хто більше заслуговує на цю нагороду", - наголосила Метсола.

Саму премію вручать у Страсбурзі 14 грудня.

Премія імені Сахарова: що це таке

Премія Сахарова за свободу думки — щорічна відзнака Європейського парламенту. Започаткована 1988 року. 2018 року цю премію отримав український режисер Олег Сєнцов, який зараз воює на фронті проти російських окупантів. 2020-го — білоруська опозиція, а 2021-го — російський опозиціонер Олексій Навальний.

Раніше українські правозахисники отримали Нобелівську премію миру.

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