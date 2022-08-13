Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские бойцы сбили над Одесской областью российский беспилотник

Дата публикации
Просмотры
270
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские бойцы сбили над Одесской областью российский беспилотник

Фото: Associated Press

Воздушные силы ВСУ уничтожили в небе над Одесской областью российский беспилотник. Его стоимость оценивается в 100 тысяч долларов.

Враг пытался вести воздушную разведку.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг".

"13 августа, около 13:00 часов, в небе над Одесской областью воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожен очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", пытавшийся вести воздушную разведку", – говорится в сообщении.

Орлан-10 – российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

В мае 2022 года была представлена ударная модификация. Стоимость такого БПЛА составляет около 100 тысяч долларов.

Напомним, ВСУ сбили беспилотник российских оккупантов в небе над Сумской областью.

Беспилотники из Беларуси убили мужчину на Волыни

Беспилотники из Беларуси убили мужчину на Волыни

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация