Украинские бойцы сбили над Одесской областью российский беспилотник

Воздушные силы ВСУ уничтожили в небе над Одесской областью российский беспилотник. Его стоимость оценивается в 100 тысяч долларов.

Враг пытался вести воздушную разведку.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг".

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"13 августа, около 13:00 часов, в небе над Одесской областью воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожен очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", пытавшийся вести воздушную разведку", – говорится в сообщении.

Орлан-10 – российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

В мае 2022 года была представлена ударная модификация. Стоимость такого БПЛА составляет около 100 тысяч долларов.

Напомним, ВСУ сбили беспилотник российских оккупантов в небе над Сумской областью.

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